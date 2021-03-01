Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
01.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:22
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Kumrular köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 9 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.
Kararın, gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu ifade edilen açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran