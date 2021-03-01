Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
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Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

01.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:22
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Kumrular köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 9 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Kararın, gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu ifade edilen açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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