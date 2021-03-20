Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmeler denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yumurta paketleme tesisi, fırınlar ve toplu tüketim işletmelerinde denetimlerde bulundu.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yumurta paketleme tesisi, fırınlar ve toplu tüketim işletmelerinde denetimlerde bulundu.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile personeli denetimlerde Kovid-19 tedbirleri, hijyen kuralları, gramaj ve fiyat etiketlerini kontrol etti.

Aksoy, esnaf ve vatandaşları özellikle Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Aksoy, bu tür denetimlerin önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran