Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale getirildi.
14.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:18
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale getirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiği belirtildi.
Maske takmanın önemine işaret edilen açıklamada, "İl genelinde tüm vatandaşlarımızın açık alanlarda maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uygun hareket etmeleri zorunludur." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA