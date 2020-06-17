Kırklareli'nde Kovid-19 taraması başlatıldı Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun bağışıklık oranının tespit edilmesi amacıyla tarama çalışması başlatıldığını bildirdi.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun bağışıklık oranının tespit edilmesi amacıyla tarama çalışması başlatıldığını bildirdi.

Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ortaklığında 81 ilde, Kovid-19 enfeksiyonunun bağışıklık oranının tespit edilmesi amacıyla "Kovid-19 Hastalığı Bağışıklık Oranı Tespitine Yönelik Toplum Tarama" çalışması başlatıldığını söyledi.

Ekiplerin il genelinde rastgele 1380 haneye giderek tarama yapacaklarını anlatan Cerit, çalışmaların çok hızlı bir şekilde sürdürüleceğini kaydetti.

Cerit, çalışmalar ile olumlu sonuç alınacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA