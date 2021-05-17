Kırklareli'nde Kovid-19 kurallarına uymayan 61 kişiye 189 bin 900 lira ceza
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Kırklareli'nde Kovid-19 kurallarına uymayan 61 kişiye 189 bin 900 lira ceza

Kırklareli'nde Kovid-19 kurallarına uymayan 61 kişiye 189 bin 900 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde korona virüsü tedbirlere uymayan 61 kişiye 189 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde korona virüsü tedbirlere uymayan 61 kişiye 189 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Ekipleri tarafından Babaeski, Demirköy, Vize, Pınarhisar ve Lüleburgaz ilçelerine bağlı belde ve köylerde tam kapanma sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 61 kişi tespit etti. Tespit edilen kişilere 189 bin 900 lira para cezası kesildi.

Jandarma ekipleri tedbirlere uyulması yönünde her gün anonslu uyarılarda bulunuyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde Kovid-19 kurallarına uymayan 61 kişiye 189 bin 900 lira ceza - Haberler
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