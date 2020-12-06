Kırklareli'nde Kovid-19 hastalarına "C vitamini destek paketi" dağıtılıyor
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Kırklareli'nde Kovid-19 hastalarına "C vitamini destek paketi" dağıtılıyor

06.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:19
Kırklareli'nde Kovid-19 hastalarına

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına "C vitamini destek paketi" dağıtılıyor.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına "C vitamini destek paketi" dağıtılıyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalarının tedavilerine destek olabilmek amacıyla meyve paketi hazırladıklarını söyledi.

Paketlerin zabıta ekiplerince hastaların evlerine teslim edildiğini anlatan Talay, bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde atlatılacağını ifade etti.

Uzmanların "Kovid-19 sürecinde bol bol C vitamini tüketin" önerisinin ardından böyle bir uygulama başlattıklarını anlatan Talay, "Tüm hastalarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Bu salgından hep birlikle mücadele ederek kurtulacağız. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu yüzden hepimiz birbirimize destek olmalıyız. Biz de belediye olarak vatandaşlarımıza elimizden geldiğince destek olmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Talay, hastalara meyve paketleri dağıtmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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