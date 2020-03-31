Kırklareli'nde koronavirüse karşı "bariyerli önlem" Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı polis ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı ATM'lerin önüne bariyer koyarak tedbir aldı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı polis ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı ATM'lerin önüne bariyer koyarak tedbir aldı.

Lüleburgaz ve Pınarhisar ilçelerinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafenin korunması amacıyla ATM önlerinde tedbirleri artırdı.

Ekipler, vatandaşlar arasında 1 metre mesafe kalacak şekilde bariyerleri koyarak, bilgilendirici broşürleri banka şubelerine astı.

Vali Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birden çok ATM'nin bulunduğu bankaların önüne bariyer koyulduğunu söyledi.

Koronavirüse karşı tedbirlerin artırılarak sürdürüldüğünü ifade eden Bilgin, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğini belirtti.

Bu zor günlerin en kısa sürede sona ermesi için mücadele edildiğini anlatan Bilgin, tedbirin elden bırakılmamasını istedi.

Kaynak: AA