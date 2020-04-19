Kırklareli'nde koronavirüs yasaklarına uymayanlar hakkında tutanak hazırlandı Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tedbirlere uymayan 5 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tedbirlere uymayan 5 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yayınladığı genelgelere aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından denetimler sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, Kavaklı beldesi ile Eriklice köylerinde 65 yaş ve üstü sokağa çıkma kısıtlaması bulunan H.K ile piknik yapan E.D, İ.S, E.B ve S.Ö'yü tespit etti.

Ekipler 5 kişi hakkında işlem başlatılması amacıyla hazırladığı tutanağı Kırklareli Valiliği'ne gönderdi.

Kaynak: AA