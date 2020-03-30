Kırklareli'nde koronavirüs yasaklarına uymayanlar hakkında tutanak hazırlandı Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan 6 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan 6 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından denetimler sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Aşağıkanara Köyü'nde A.B, A.R.B, E.B, A.B, A.Y ve Ş.S'nin yasağa uymadığını tespit etti.

Ekipler 6 kişi hakkında işlem başlatılması amacıyla hazırladığı tutanağı Kırklareli Valiliği'ne gönderdi.

Kaynak: AA