Kırklareli'nde koronavirüs ve ramazan denetimleri Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve ramazan ayı dolayısıyla denetimlerde bulundu.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve ramazan ayı dolayısıyla denetimlerde bulundu.

Kentte farklı noktalarda trafik ve iş yerlerini denetleyen ekipler, bazı vatandaşlara da GBT sorgulaması yaptı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Karaumurbey Caddesi'nde motosiklet ve araçları denetledi.

Maskesi olmayan bazı sürücüler, maske takmaları yönünde uyarıldı.

Öte yandan Asayiş Şubesi ekipleri de 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile faal durumdaki iş yerlerini kontrol etti.

Önünde masa ve sandalye bulunan bir restoran sahibi uyarılarak, masaların kaldırılmasını sağlayan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA