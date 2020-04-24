Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında tutanak hazırlandı Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgelere uymayan 4 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgelere uymayan 4 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekiplerince denetimler sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde Y.Ö'nün halk pazarında maske takmadığını, H.U'nun Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy köyünde fazla yolcu taşıdığı, Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı T.K. ve Ç.A'nın dışarı çıktığını tespit etti.

Ekipler 4 kişi hakkında idari para cezası uygulanması ve haklarında yasal işlem başlatılması amacıyla hazırladığı tutanağı Kırklareli Valiliğine gönderdi.

Kaynak: AA