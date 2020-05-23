Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 22 kişiye para cezası
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Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 22 kişiye para cezası

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uymayan 22 kişiye ceza uygulandı.

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 22 kişiye para cezası
23.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:27

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uymayan 22 kişiye ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgelere aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekiplerince denetimler sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, denetimlerde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve sosyal mesafe kurallarına uymayan ve fırında eldiven ve maskesiz çalışan 22 kişi tespit etti.

Ekipler 22 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı.

Kurallara uymayan kişiler hakkında hazırlanan tutanaklar Kırklareli Valiliğine gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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