Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri arttırıldı
Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı yerler bir süre ziyarete kapatıldı.
13.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:34
Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı yerler bir süre ziyarete kapatıldı.
Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Atatürk Evi, Ali Rıza Efendi Kültür Evi ile Zübeyde Hanım Spor Merkezinin hizmetlerine bir süre ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, bazı sosyal ve kültürel etkinliklerin de ertelendiği kaydedildi.
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Kaynak: AA