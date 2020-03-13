Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri arttırıldı Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı yerler bir süre ziyarete kapatıldı.

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı yerler bir süre ziyarete kapatıldı.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Atatürk Evi, Ali Rıza Efendi Kültür Evi ile Zübeyde Hanım Spor Merkezinin hizmetlerine bir süre ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bazı sosyal ve kültürel etkinliklerin de ertelendiği kaydedildi.

Kaynak: AA