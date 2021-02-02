Kırklareli'nde kontrollü su salımı için baraj vanasını açacağını duyuran DSİ tedbirli olunmasını istedi
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Kırklareli'nde kontrollü su salımı için baraj vanasını açacağını duyuran DSİ tedbirli olunmasını istedi

02.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:46
Kırklareli'nde kontrollü su salımı için baraj vanasını açacağını duyuran DSİ tedbirli olunmasını istedi

DSİ Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

DSİ Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Armağan Barajı'nda mevsim yağışlarına bağlı olarak doluluk seviyesinin arttığı ve bu nedenle dere yatağına su salınacağı belirtildi. Barajın dip savak vanalarının emniyeti sağlayacak şekilde açıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Armağan Barajı işletme su kotu 424 metredir. Mevsim yağışlarına bağlı olarak işletme kotunun yükselmemesi için Armağan Barajı'nın emniyetini sağlamak için 5 metreküp/saniye kadar dip savak vanası açılacak. Kırklareli Barajı'na su aktarılacağından suyun dere yatağından tahliye edileceği göz önünde bulundurularak vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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