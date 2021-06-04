Kırklareli'nde KKKA hastalığına karşı hayvan besicilerine ilaç dağıtıldı
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Kırklareli'nde KKKA hastalığına karşı hayvan besicilerine ilaç dağıtıldı

Kırklareli'nde KKKA hastalığına karşı hayvan besicilerine ilaç dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile mücadele kapsamda büyükbaş hayvanlara uygulanması amacıyla besicilere ilaç dağıtıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile mücadele kapsamda büyükbaş hayvanlara uygulanması amacıyla besicilere ilaç dağıtıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Üsküp beldesinde düzenlenen törende, KKKA hastalığına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Havaların ısınmasıyla KKKA vakalarının görülebileceğini belirten Bilgin, "Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Trakya, KKKA hastalığına karşı riskli olan bölgelerden. İnşallah KKKA hastalığı konusunda sorunsuz bir yıl geçiririz." dedi.

Demirköy ile Vize ilçelerinin de KKKA hastalığı konusunda riskli olduğuna dikkati çeken Bilgin, özellikle turizm bölgelerinde tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da çiftçi ve hayvan besicilerinin kenelere karşı çok dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Aksoy, 53 köy ile bir beldede tüm hayvanların ilaçlanacağını aktararak bu çalışmalarla kene türünün yaşam döngüsünü kırmak ve hastalığın insana bulaşmasını engellemek istediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bilgin, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, Aksoy ve diğer protokol üyeleri ilaçları besicilere dağıttı.

Kırklareli'nde KKKA hastalığına karşı hayvan besicilerine ilaç dağıtıldı
Kırklareli'nde KKKA hastalığına karşı hayvan besicilerine ilaç dağıtıldı
Kırklareli'nde KKKA hastalığına karşı hayvan besicilerine ilaç dağıtıldı
Kırklareli'nde KKKA hastalığına karşı hayvan besicilerine ilaç dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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