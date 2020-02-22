Kırklareli'nde "kitap okuma etkinliği" düzenlendi
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Kırklareli'nde "kitap okuma etkinliği" düzenlendi

Kırklareli Valiliğince başlatılan "Kırklareli Okuyor Projesi" kapsamında üniversite öğrencileri kitap okuma etkinliği düzenledi.

22.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:32
Kırklareli'nde

Valiliğince başlatılan "Kırklareli Okuyor Projesi" kapsamında üniversite öğrencileri kitap okuma etkinliği düzenledi.

Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Toplumsal Araştırmalar Kulübü üyeleri İstasyon Caddesi'nde bir süre kitap okudu.

Kulübün başkanı Mehmet Sarban, yaptığı konuşmada, kitap okuma alışkanlığının artması ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştığını anlatan Sarban, herkesi kitap okumaya davet etti.

Kaynak: AA
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