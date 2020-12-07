KIRKLARELİ - Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
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KIRKLARELİ - Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

07.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:55

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde cuma saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kırklareli'nde cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde cuma saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kırklareli'nde cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik başladı.

Kısıtlamanın ardından evlerinden çıkan vatandaşların bir bölümü alışveriş yaptı, bazıları banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşların büyük bir bölümünün maske taktığı görüldü.

Geçen günlerde sosyal mesafe kuralına önem gösteren vatandaşların bugün büyük bir bölümünün kurala uymadıkları gözlendi.

Kent sakinlerinden Mestan Baştürk, AA muhabirine, vatandaşların bazılarının kurallara uymadığını gözlemlediğini söyledi.

Kurallara daha çok gençlerin uymadığını belirten Baştürk, bu salgın ile herkesin mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile vatandaşların kendilerini sokaklara attığını ifade eden Baştürk, "Devletimiz gerekli tedbirleri alıyor, ancak vatandaşlar bu kurallara uyması gerekiyor. Ben kurallara uyulmadığını gördüğümde gerçekten çok şaşırıyorum." dedi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis araçlarının megafonları aracılığı ile vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları için uyarılarda bulunuyor.

KIRKLARELİ - Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
KIRKLARELİ - Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
KIRKLARELİ - Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
KIRKLARELİ - Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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