Kırklareli'nde kısıtlama öncesi hareketlilik arttı
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Kırklareli'nde kısıtlama öncesi hareketlilik arttı

11.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:24
Kırklareli'nde kısıtlama öncesi hareketlilik arttı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde meydanlarda hareketlilik yaşandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde meydanlarda hareketlilik yaşandı.

Düne göre hareketliliğin yüzde 50 arttığı Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında hareketliliğin kısıtlama öncesi alışverişe çıkan vatandaşlardan kaynaklandığı gözlendi.

Hareketliliğin artması üzerine ekipler denetimlerini yoğunlaştırdı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca işletmelerde aynı anda bulunması gereken kişilere getirilen sınırlama kapsamında kalabalık dükkanlardaki müşteriler ekiplerce uyardı.

Denetimler kapsamında sigara içilmesi yasak olan alanlarda kural ihlali yapanlara ceza uygulandı.

Kent merkezindeki denetimlerin yanı sıra kente girişlerde kimlik ve HES kodu sorgulama uygulaması da sürdürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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