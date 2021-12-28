Kırklareli'nde kırmızı ışıkta çöp kamyonundan inip oynayan çöpçünün görüntüleri ilgi çekti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik işçisinin kırmızı ışıkta bekleyen çöp kamyonundan inerek arkadaşının söylediği şarkıya uyup oynaması sosyal medyada ilgi gördü.

Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü personeli Doğukan Sucu (23), arkadaşı şarkı söylemeye başlayınca kırmızı ışıkta bekleyen çöp kamyonundan inerek bir süre oynadı.

Bazı ilçe sakinleri Sucu'nun oynamasını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

"Trakya'da sıradan bir gün" başlığı ile sosyal medyada paylaşılan video beğeni topladı.

Sucu, AA muhabirine, çöp kamyonunun kırmızı ışıkta durmasıyla arkadaşının şarkı söylemeye başladığını söyledi.

Şarkıyı duyduğunda içinin kıpır kıpır olduğunu, kamyondan inerek oynamaya başladığını anlatan Sucu, "Sosyal medyada görüntüleri görünce çok şaşırdım. Oynarken bizi çektiklerinden haberimiz yoktu, sonradan gördük. Işık yandı araç devam etti, biz de işimize devam ettik. Müzik olmadan dans ettik. Eğlenen biriyim, mutlu biriyim, işimizi severek yapıyoruz." dedi.

Diğer personel Emre Güçlü de kırmızı ışık yanarken şarkı söylemeye başladığını belirterek, "Arkadaşım oynamaya başladı, her şey doğal gelişti." dedi.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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