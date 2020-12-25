Kırklareli'nde KIRK-KAB bütçesi 6 milyon 26 bin 500 olarak belirlendi

Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KIRK-KAB) 2021 mali bütçesi 6 milyon 26 bin 500 lira olarak belirlendi.