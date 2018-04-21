Kırklareli'nde Ki Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Lüleburgaz Narkotik Grup Amirliği tarafından, ilçede uyuşturucu madde satan, temin eden, kullanan ve temin eden şüpheliler tespit edildi.



3 gün önce Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, şüphelilere yönelik eş zamanlı başlatılan çalışmada B.K, A.E. ve E.S. yakalanarak, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 16,71 gram bonzai, 21 adet extacy hap, 1 gram esrar, 1,40 gram Hint keneviri ele geçirilmişti.