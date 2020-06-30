Kırklareli'nde kesinleşmiş yaklaşık 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Kırklareli'nde iki suçtan aranan ve hakkında 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kırklareli'nde iki suçtan aranan ve hakkında 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Asayiş Şubesi ekipleri silahlı yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 22 yıl, 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'nin yerini tespit etti.

Ekipler, S.S'yi bulunduğu adreste gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA