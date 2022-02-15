Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şüpheli yakalandı

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Kişilere ve mala karşı işlenen asayiş suçlarından" kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.C, H.B, D.M, M.Ç, S.B, N.E, M.O. ve C.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler düzenlenen operasyonda 8 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Asayiş, Güncel, Haberler

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