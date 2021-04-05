Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, eşi ve kız çocuğunu takside bırakarak kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, eşi ve kız çocuğunu takside bırakarak kaçtı

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, eşi ve kız çocuğunu takside bırakarak kaçtı

Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla aranan zanlı, eşi ve çocuğunu takside bırakarak kaçtı.

Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla aranan zanlı, eşi ve çocuğunu takside bırakarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri durumundan şüphelendiği C.K. idaresindeki taksiye Adalet Sokak'ta "dur" ihtarında bulundu.

Taksi durmadan yoluna devam ederken, ekipler aracı takibe aldı. Kovalamaca esnasında araçtan yola poşet içerisinde 504 gram sentetik uyuşturucu atıldığı tespit edildi.

Durdurulan takside yolcu olarak bulunan ve kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Y.S. eşi ve çocuğunu bırakarak kaçmaya başladı.

Olayla ilgili taksi şoförü C.K. ile zanlının eşi Y.S. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Dilan Çıtak Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, eşi ve kız çocuğunu takside bırakarak kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 11:41:21. #1.15#
title