Kırklareli'nde kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Kırklareli'nde kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 ADH 291 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi'nde kaldırıma çarptı.

Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilde hasar oluştu.

Kırklareli'nde kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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