Kırklareli'nde kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 ADH 291 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi'nde kaldırıma çarptı.
Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran