Kırklareli'nde Kaynarca Deresi'ndeki kirlilik araştırılıyor
Kırklareli'nde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Pınarhisar ilçesindeki dere kirliliğini araştırıyor.
24.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:38
Kırklareli'nde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Pınarhisar ilçesindeki dere kirliliğini araştırıyor.
Ekipler, Pınarhisar ilçesine bağlı Ataköy'den geçen Kaynarca Deresi'nin bulanık akması üzerine dere yatağında incelemelerde bulundu.
Köy Muhtarı Recep Turhan, AA muhabirine, derenin zaman zaman kırmızı aktığını belirterek, "Konunun incelenmesini istiyoruz. Derenin neden kırmızı aktığını bilmiyoruz." dedi.
Kaynak: AA