Kırklareli'nde kayıp olarak aranan kişi yaralı bulundu
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Kırklareli'nde kayıp olarak aranan kişi yaralı bulundu

29.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:42
Kırklareli'nde kayıp olarak aranan kişi yaralı bulundu

Kırklareli'nde kayıp olarak aranan kişi, bir inşaatın bodrum katında yaralı bulundu.

Kırklareli'nde kayıp olarak aranan kişi, bir inşaatın bodrum katında yaralı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Sırtbağlar mevkisindeki evinden öğle saatlerinde ayrılan İsmet Tanış'tan (68) haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çevrede arama çalışması başlatan ekipler, bir inşaatın bodrum katından ses geldiğini fark etti.

Bodrum katına inen ekipler su birikintisinin içinde yaralı bir kişi olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralının, kayıp olarak aranan Tanış olduğu belirlendi.

Tanış, ambulansla Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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