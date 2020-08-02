Kırklareli'nde kasaplara kovid-19 denetimi Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla kasaplar denetlendi.

Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla kasaplar denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimde, hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı açıklamada, virüsün bulaşma riskini en aza indirmek için denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kurban Bayramı dolayısıyla kasaplar ve şarküterilerde zaman zaman yoğunluğun yaşandığını aktaran Özel, bulaşma riski ihtimaline karşılık vatandaşlara ve esnaflara uyarıda bulunduklarını kaydetti.

Özel, tedbirlere uyulması halinde salgın riskinin azalacağını bildirdi.

Kaynak: AA