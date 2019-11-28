Kırklareli'nde "Kariyer Günü" etkinliği

28.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:06

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, lise öğrencileriyle deneyim ve tecrübelerini paylaştı.

Ilık, konuşmasında, kendisinin de Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olduğunu söyledi.

Kalkınmış ve refah düzeyini yakalamış bir Türkiye'nin geleceğinin, eğitimden ve bilgiyle donanmış genç nesillerin yetiştirilmesinden geçtiğini ifade eden Ilık, bunda da mesleki eğitiminin payının oldukça büyük olduğunu kaydetti.

Gençlerin mesleki teknik eğitime yönlendirilmesi gerektiğini aktaran Ilık, böylelikle yetiştirilecek nitelikli iş gücünün ekonomiye kazandırılmasının sağlanacağını belirtti.

Nitelikli mesleki teknik eğitim alınarak sanayi, bilişim ve hizmet sektörlerinde istihdamın sağlanabileceğini dile getiren Ilık, şöyle konuştu:

"Meslek lisesi öğrencileri teknik bilgi ve becerilere sahip ara eleman veya teknisyen olabilirler. Ayrıca eğer isterlerse kendi alanlarında yüksek öğretime de devam edebilirler. Türkiye'de gençlerin meslek liselerine yönelik ilgisi olması gerekenin çok altında yer almaktadır. Bunun temel nedeni gençlerin iş bulma olanaklarının üniversite mezunu öğrenciler için daha fazla olduğunu düşünmeleridir. 22 yıl evvel ben de bu okuldan mezun oldum. Çeşitli sektörlerde işler yaptım. Şimdi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini yürütüyorum. Diğer yandan da özel sektörde faaliyet gösteriyorum. Bir insan yetenekli, becerili ve azimli olduğu bir konuda istediği zaman istediği hedefe ulaşabilir. Yeter ki o konu hakkında tüm bilgilere sahip olsun, becerisi ve yeteneği olsun."

Etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Ilık, daha sonra mezun olduğu okulu gezerek, Okul Müdürü İsmail Kırbak'dan bilgiler aldı.

Kaynak: AA