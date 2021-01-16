Kırklareli'nde karantinası sona eren askerin yurt görevlilerine minnettarlığı mektubundaki satırlara yansıdı
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Kırklareli'nde karantinası sona eren askerin yurt görevlilerine minnettarlığı mektubundaki satırlara yansıdı

16.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:56
Kırklareli'nde karantinası sona eren askerin yurt görevlilerine minnettarlığı mektubundaki satırlara yansıdı

Kırklareli'nde vatani görevini yaparken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurda yerleştirilen askerin, karantina süresi dolduktan sonra yazdığı teşekkür mektubu, görevlileri duygulandırdı.

Kırklareli'nde vatani görevini yaparken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurda yerleştirilen askerin, karantina süresi dolduktan sonra yazdığı teşekkür mektubu, görevlileri duygulandırdı.

Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hundi Hatun Yurdunda bir süre karantinada kalan er Ali Temel, karantina sürecinin tamamlanmasının ardından teşekkür mektubu yazdı.

Temel mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Meşhur-ı cihan Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı, aklı hür, vicdanı hür Türk gençliğinin yetişmesinde vesile olan ve bu zaman zarfında bizleri de en iyi şekilde ağırlayan Kredi Yurtlar Kurumuna, emekçilerine ve her müşkülatta her daim yanımızda olan Türk Kızılaya, emekçilerine şahsım ve silah arkadaşlarım adına teşekkürü borç bilirim. Bir neferi olmaktan gurur duyduğum aziz Türk milleti sağ olsun. Devletimiz payidar olsun."

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç AA muhabirine yaptığı açıklamada, mektubun kendilerini ve görevlileri çok duygulandırdığını ifade etti.

Mektubu yazan askere teşekkür eden Göç, bu tür davranışların tüm görevlileri motive ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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