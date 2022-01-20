Kırklareli'nde karantinada olması gerekirken kişi gezerken yaparken yakalandı

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi gezerken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde jandarma ekiplerinin denetimi sırasında kovid-19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken kişinin, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan E.Y. karantina kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza uygulanırken, sağlık ekiplerince evine götürüldü. - KIRKLARELİ

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