Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, köy meydanında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyünde sürdürdüğü asayiş uygulamasında E.K'nın Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Ekipler tarafından 3 bin 150 lira ceza uygulanan E.K. sağlık ekiplerine teslim edildi.

E.K. sağlık ekipleri tarafından evine götürüldü.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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