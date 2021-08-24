Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında gezerken yakalandı
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Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında gezerken yakalandı

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında gezerken yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Pehlivanköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı.

Pehlivanköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanca köyünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler İ.Ç'nin kimlik sorgulamasında, izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.

Karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulanan İ.Ç, filyasyon ekiplerince evine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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