Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, köy meydanında gezerken yakalandı.
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, köy meydanında gezerken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Vize ilçesinin Topçuköy köyünde karantinada olması gereken R.E'nin evinde bulunmadığını tespit etti.
Çalışma sonucu R.E. köy meydanında gezerken yakalandı.
Ekipler tarafından 3 bin 150 lira ceza uygulanan R.E, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran