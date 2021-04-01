Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı
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Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, köy meydanında gezerken yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, köy meydanında gezerken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Babaeski ilçesinin Nacak köyündeki denetimde M.S.A'nın Kovid-19 testinin pozitif olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

M.S.A, 3 bin 150 lira ceza uygulanarak Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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