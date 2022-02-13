Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı
AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi trafik uygulamasında yakalandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi trafik uygulamasında yakalandı.
Jandarma ekipleri, Pınarhisar ilçesine bağlı Erenler köyündeki trafik uygulamasında R.T'nin karantinada olması gerektiğini belirledi.
Evine götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edilen R.T'ye 4 bin 724 lira ceza uygulandı.
AA / Özgün Tiran - Güncel