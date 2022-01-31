Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

Jandarma ekipleri, Pınarhisar ilçesine bağlı Erenler köyündeki trafik uygulamasında M.Ç'nin karantinada olması gerektiğini belirledi.

4 bin 714 lira ceza uygulanan M.Ç. evine götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Haber

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