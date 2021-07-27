Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi asayiş uygulamasında yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi asayiş uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi asayiş uygulamasında yakalandı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, asayiş uygulamasında yakalandı.

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, asayiş uygulamasında yakalandı.

Kıyıköy beldesi İSKİ yolu mevkisinde denetimde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.S yönetimindeki otomobili durdurdu.

Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda jandarma ekipleri, Y.S'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Karantina ihlalinden dolayı Y.S. hakkında tutanak düzenlenirken, 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Birden bastırdı, her yer beyaza büründü
Birden bastırdı, her yer beyaza büründü
Suç makinesi baba ve kızları görüntülenmekten utanınca gazetecilere terlikle saldırdı
Suç makinesi baba ve kızları görüntülenmekten utanınca gazetecilere terlikle saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Derya Yanık Süleyman Soylu Mustafa Destici Abdurrahman Bulut
Magazin Alişan Seda Sayan Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Eda Erdem Aytaç Kara Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi asayiş uygulamasında yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 11:56:45. #1.16#

title