Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı
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Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Demircihalil köyü yakınlarında yaptığı trafik denetiminde, E.E'nin karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Jandarma ekiplerince 3 bin 150 lira ceza uygulanan E.E, Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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