Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı
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Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, çarşıda gezerken yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, çarşıda gezerken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Pınar Mahallesi'nde karantinada olması gereken M.Ç'nin evinde bulunmadığını tespit etti.

Çalışma sonucu M.Ç, çarşıda gezerken yakalandı.

Ekipler tarafından 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.Ç, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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