Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı
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Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Babaeski otoban gişelerinde yaptığı trafik denetiminde H.S'nin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

H.S'ye 3 bin 150 lira ceza uygulanarak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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