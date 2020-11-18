Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı
18.11.2020 09:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:30
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi, trafik uygulamasında yakalandı.
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi, trafik uygulamasında yakalandı.
Vize ilçesinde jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yapıyor.
Ekipler, denetimde bir otomobilin sürücüsü E.M'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti.
3 bin 150 lira ceza uygulanan E.M, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran