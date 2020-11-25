Kırklareli'nde karantinada olması gereken 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı
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Kırklareli'nde karantinada olması gereken 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı

25.11.2020 09:35 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:38
Kırklareli'nde karantinada olması gereken 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulamasını yapıyor.

Ekipler, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde TEM otoyolu gişelerindeki denetimde, D.Ö, C.Ö. ve A.Y'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti. 3 bin 150'şer lira ceza verilen 3 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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