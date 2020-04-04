Kırklareli'nde karantina süresi dolan 257 kişi evlerine gönderildi
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Kırklareli, Karantina, Portekiz, Cezayir, Güncel

Kırklareli'nde karantina süresi dolan 257 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilerek Kırklareli'nde yurtlarda karantinada tutulan 487 kişiden 257'si tahliye edildi.

04.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:32
Kırklareli'nde karantina süresi dolan 257 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilerek Kırklareli'nde yurtlarda karantinada tutulan 487 kişiden 257'si tahliye edildi.

Farklı tarihlerde Gürcistan, Portekiz, Lüksemburg, Cezayir, Özbekistan, Kazakistan, Kanada ve Tunus'tan Türkiye'ye giriş yapan 487 kişi, Kırklareli'nde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hundi Hatun ile Evladı Fatihan öğrenci yurtlarına yerleştirilerek karantina altına alınmıştı.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulan bazı kişilerin karantina süresi doldu.

21 Mart'ta yurda giriş yapan 257 kişi, sağlık durumlarında sorun olmadığının kesinleşmesinin ardından evlerine gönderildi.

Yurtlarda kalmaya devam eden bazı kişiler de tahliye olanları pencereden izledi.

Tahliye olanlar ise büyük sevinç yaşadı.

Yurtta kalan 230 kişinin karantina sürelerinin tamamlanmasıyla tahliye işlemleri devam edecek.

Cezayir'den gelen Aydın Kökner, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantina sürecinde çok iyi ağırlandıklarını söyledi.

Karantina süresinin dolmasına sevindiklerini belirten Kökner, "Buradan İzmir'e gideceğim. 14 gün boyunca devletimiz misafir gibi bizleri çok iyi ağırladı. Her şey için çok teşekkür ederiz. 14 günün sonunda inşallah evlerimize gideceğiz." dedi.

Portekiz'den gelen Emine Soylu da karantina sürecinde yurtta çok güzel arkadaşlıklar edindiklerini anlatarak, "Bize çok güzel baktılar. Portekiz'den gelmiştim. Buradaki sürecin ardından evde 14 gün karantinaya devam edeceğiz. Günlerimiz çok güzel geçti." diye konuştu.

Kaynak: AA

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