Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

Merkeze bağlı Kavaklı beldesinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, E.S yönetimindeki otomobili sürdürdü.

Yapılan sorgulamada E.S'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada bulunması gerektiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince 3 bin 150 lira ceza uygulanan E.S, filyasyon ekipleri tarafından evine götürüldü.

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AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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