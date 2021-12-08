Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Haberler
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Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada bulunması gereken G.A'nın bu kuralı ihlal ettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince 3 bin 150 lira ceza uygulanan G.A. filyasyon ekipleri tarafından evine götürüldü.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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