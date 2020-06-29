Kırklareli'nde karantina kararına uymayan kişi hakkında soruşturma başlatıldı
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Kırklareli'nde karantina kararına uymayan kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde karantinada olması gereken kişi, jandarma ekiplerince dışarıda yakalandı.

Kırklareli'nde karantina kararına uymayan kişi hakkında soruşturma başlatıldı
29.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:30

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde karantinada olması gereken kişi, jandarma ekiplerince dışarıda yakalandı.

Vize ilçesinde yaşayan A.Y'nin Kovid-19 hastası ile temas ettiği gerekçesiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün evinde karantinada kalmasına karar verildi.

A.Y'nin dışarıda olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Ekipler A.Y'yi sokakta yakaladı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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