Kırklareli'nde karantina ihlali yaparak filyasyon ekibine hakaret eden kişi yurda yerleştirildi
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Kırklareli'nde karantina ihlali yaparak filyasyon ekibine hakaret eden kişi yurda yerleştirildi

06.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:10
Kırklareli'nde karantina ihlali yaparak filyasyon ekibine hakaret eden kişi yurda yerleştirildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde karantinada bulunması gereken kişi çarşıda yakalandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde karantinada bulunması gereken kişi çarşıda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükmandıra beldesinde filyasyon ekiplerinin yaptığı HES kodu sorgulamasında T.T'nin Kovid-19 temaslısı olduğu ve evinde karantinada bulunması gerektiği tespit edildi.

T.T'nin filyasyon ekiplerine hakaret etmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri çağrıldı.

Jandarma ekiplerince kurallara uymadığı için 3 bin 150 lira ceza verilen T.T. hakkında "Kamu görevlisine hakaret etmek" suçundan işlem başlatıldı.

T.T. ardından karantinaya alınması için sağlık ekiplerince Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurduna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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