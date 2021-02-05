Kırklareli'nde karaca avlayan iki kişi, 7 bin 444 lira cezaya çarptırıldı
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Kırklareli'nde karaca avlayan iki kişi, 7 bin 444 lira cezaya çarptırıldı

05.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:26
Kırklareli'nde karaca avlayan iki kişi, 7 bin 444 lira cezaya çarptırıldı

Kırklareli'nde karaca avlayan iki kişiye 7 bin 444 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nde karaca avlayan iki kişiye 7 bin 444 lira ceza uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde M.A. ile İ.P'nin karaca avladığını tespit etti.

Bu kişilere Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 7 bin 444 lira ceza kesildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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