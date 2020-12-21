Kırklareli'nde karaca avlayan 8 kişiye 56 bin 451 lira ceza uygulandı
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Kırklareli'nde karaca avlayan 8 kişiye 56 bin 451 lira ceza uygulandı

21.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:00
Kırklareli'nde karaca avlayan 8 kişiye 56 bin 451 lira ceza uygulandı

Kırklareli'nde koruma altındaki karacaları avlayan 8 kişiye 56 bin 451 lira ceza kesildi.

Kırklareli'nde koruma altındaki karacaları avlayan 8 kişiye 56 bin 451 lira ceza kesildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 15 Kasım-20 Aralık tarihlerinde karaca avlayan 8 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, 3 farklı olayda derisi yüzülmüş 5 karaca kafasının bulunduğu bildirildi.

Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden 8 kişiye 56 bin 451 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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